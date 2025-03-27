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Движение транспорта прекратят на участке улицы вблизи вокзала в Пскове 7 апреля

Движение транспорта прекратят на улице Николая Васильева вблизи железнодорожного вокзала в Пскове с 00:00 до 04:00 7 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Данная мера необходима в связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде «269-й км станции Любятово». Будет перекрыто движение транспорта в районе железнодорожного вокзала по этой улице.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.