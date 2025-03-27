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Приставы помогли жителям стругокрасненской деревни Сковородка увидеть свет

Сотрудникам Главного межрегионального (специализированного) управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области пришлось применить весь комплекс мер — от исполнительского сбора до многотысячных штрафов, чтобы в одном из поселений наконец-то зажглись фонари, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба ГМУ ФССП России по Псковской области

Каждый вечер для жителей деревни Сковородка Стругокрасненского округа превращался в тест на выживание, рассказали приставы. Пешеходы рисковали угодить под колёса — водители просто не видели людей в кромешной тьме. Зимой ситуация становилась еще опасней: гололёд, сугробы и абсолютная темнота превращали обычный путь домой в экстремальный маршрут.

Суд обязал администрацию Стругокрасненского муниципального округа установить освещение в соответствии с нормативами.

В специализированном отделении судебных приставов по Псковской области ГМУ ФССП России возбудили исполнительное производство.

«Муниципалитет уклонялся от исполнения решения суда. Сотрудник ведомства применил к должнику штрафную санкцию в виде взыскания исполнительского сбора и трижды привлек его к административной ответственности по статье 17.15 КоАП. Общая сумма штрафов составила 130 тысяч рублей», — поясняет начальник регионального отделения ГМУ ФССП России Андрей Гулин.

В результате упорной работы судебных приставов жители деревни Сковородка наконец получили долгожданное уличное освещение — на трассе появились фонари. Сотрудник ГМУ ФССП России лично проверил исполнение решения.