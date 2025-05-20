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Борис Елкин: Контракт на ремонт моста Александра Невского будет трехлетним

Трехлетний контракт предусмотрен на ремонт моста Александра Невского в Пскове. Такими данными поделился глава города Пскова Борис Елкин в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

«За последние годы мы сделали Чудскую и Юбилейную улицы, то есть фактически со всех сторон проезжая часть восстановлена. Можно было бы сделать это и на мосту, но мы понимаем, что мостовые сооружения - не простая дорога. Замена асфальта не факт, что даст хороший результат. В данном случае мы даже в этом уверены, потому что разрушения, которые сейчас имеются на проезжей части, имеют эффект изнутри. Соответственно, необходимо полностью восстанавливать покрытие, мостовое полотно, как на Ольгинском мосту. В аукционной документации, которая сейчас находится в торгах, предусмотрена полная его замена с применением того же сверхпрочного защитного асфальтобетона, который является отчасти и гидроизоляцией, и проезжей частью. Сверху, конечно, укладывается обычный слой асфальта, но износостойкость данной конструкции намного выше. Эта методика уже зарекомендовала себя не только в Псковской области, но и во всей России, да и во всем мире. Да, это не дешево, к сожалению, но есть соответствующие результаты, поэтому на них мы опирались», – сказал Борис Елкин.

Он уточнил, что контракт на ремонт моста будет трехлетним.

«Ситуация с мостом сложнее, ввиду капиталоемкости данного объекта. Он будет стоить более 300 миллионов рублей, поэтому у нас предусмотрен трехлетний контракт. Когда определится подрядчик, будем уже прорабатывать вопрос в части того, как мы будем работать, на опережение или без опережения. Будет зависеть от того, кто победит», – добавил градоначальник.

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Борис Елкин уточнил, что по возможности ремонт будут стараться завершить быстрее.

«Если будет какая-то экономия, а она периодически появляется, будем стараться завершить этот объект как можно раньше, но пока проект трехлетний. Надеюсь, нам получится мост Александра Невского привести в порядок намного быстрее, потому что состояние проезжей части оставляет желать лучшего. Но повторюсь, что просто заменой асфальта там не обойтись. Это будет временная мера на год, на два, а это, мне кажется, просто растрата денег», – заключил Борис Елкин.