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На дорогах в Псковском районе ведутся работы по устройству тротуаров

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» выполняются работы по устройству недостающих тротуаров и наружного искусственного освещения вдоль дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье на участках, проходящих через деревни Грядище и Середка в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фотографии: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

На сегодняшний день работы по установке опор наружного искусственного освещения уже завершены, а работы по устройству тротуаров активно продолжаются. С двух сторон дороги будет построено 3849 метров новых тротуаров шириной 1,2-2,25 метров.

Капитальный ремонт выполняется подрядной организацией ООО «Европейская столица» по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области. Стоимость контракта составляет более 200 млн рублей. Завершить строительные работы планируется до 31 июля 2026 года.

«Работы по устройству тротуаров и освещению особенно актуальны в преддверии летних школьных каникул, когда возрастает интенсивность движения и активность детей на улицах. Новые тротуары и освещение создадут безопасные условия для пешеходов и помогут снизить риск дорожно-транспортных происшествий в населённых пунктах», - уточнили в комитете.