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На четырех участках трассы Р-23 «Псков» 28 мая ограничат скорость транспорта

На четырех участках федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь ограничат скорость движения 28 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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На участке 158-179 км вводится ограничение скорости движения в оба направления с 9:00 до 17:00, причина - механическая очистка и мойка станции биологической очистки.

На участке 31-45 км ограничение скорости движения будет действовать в оба направления. Третья-левая полоса закрыта, вторая и первая - ограничение до 50 км/ч с 9:00 до 17:00, причина - механическая очистка краевой линии у разделительной полосы.

С 31 по 45 км введут ограничение скорости движения в оба направления с 9:00 до 17:00 для механической очистки обочины.

На участке 56-60 км ограничение скорости движения в оба направления до 50 километров в час введут с 13:00 до 17:00 для ямочного ремонта.