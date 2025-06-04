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Часть федеральных автотрасс в РФ не будет покрыта интернетом

Часть российских федеральных автотрасс не будет покрыта скоростным мобильным интернетом из-за невозможности подключить сотовое оборудование к электросетям. Поэтому с операторов снимут обременение по покрытию таких дорог в ряде регионов. Это следует из материалов Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) . Речь, в частности, идет об участках федеральных трасс в Архангельской, Владимирской, Вологодской, Оренбургской, Самарской, Челябинской областях.

Однако, как выяснила созданная в 2023-м межведомственная рабочая группа при Минцифры, необходимая для строительства LTE-сетей инфраструктура есть только на 10% обследованных ей участках автотрасс. В связи с этим оставшиеся 90% непокрытых участков федеральных автодорог не могут быть обеспечены покрытием LTE, говорится в материалах госкомиссии, пишут «Известия».

«В проекте решения ГКРЧ указаны координаты точек на дорогах, между которыми связи нет и не будет. Пока госкомиссия хочет снять с сотовых операторов обязательства по охвату LTE-сетями более чем 1608 км федеральных автодорог. Сотни километров федеральных трасс и по сей день не имеют LTE-покрытия. Операторам это экономически невыгодно: они не хотят ставить базовые станции там, где проезжает мало машин и, соответственно, окупить вложения за счет большого объема телеком-трафика они не смогут», — указывает партнер Comnews Research Леонид Коник.

Решение ГКРЧ прецедентное — важно понять, станет ли оно единственным в своем роде, или обременения с операторов будут сниматься и в дальнейшем, рассуждает гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. Действительно, на многих участках трасс отсутствует электричество, устанавливать там генераторы и постоянно подвозить к ним топливо — не выход, отметил он.

По его словам, планы покрытия интернетом федеральных трасс становятся более реалистичными — стоит улучшать cвязь, в первую очередь, там, где это возможно с точки зрения энергетики, указывает эксперт. Что касается покрытия дорог с помощью низкоорбитальных спутников связи, то это вопрос, по меньшей мере, начала 2030-х годов, заключил эксперт.