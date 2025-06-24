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Продлевается перекрытие движения по улице Новоселов в Пскове

Продлевается до 2 июля в связи с производственной необходимостью перекрытие движения по улице Новоселов у домов №30 и 32 «А». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

В связи с проведением работ по ремонту инженерных сетей теплоснабжения в период с 23 июня по 2 июля закрыто движение автотранспорта в районе домов № 30 и 32 «А» по улице Новоселов.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - сказали в администрации.