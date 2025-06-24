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На двух участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 8 июля

На нескольких участках федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь ограничат скорость движения 8 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 35-36 километров введут ограничение скорости движения в направлении на Псков с 13:00 до 17:00, причина - ремонт СБО с установкой схем организации дорожного движения.

На участке 47-46 километров введут ограничение скорости движения в направлении на СПб с 09:00 до 13:00, ремонт СБО с установкой схем ОДД.