←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Дороги 24.06.2025 15:374 «Дневной дозор»: Каковы причины подтопления улиц Пскова и что с ними делать? 07.07.2025 17:530 В ГД внесли проект о безвозмездном проезде многодетных по платным дорогам 07.07.2025 17:450 «ГорДозор»: Дорожная текучка. ВИДЕО 07.07.2025 17:410 На двух участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 8 июля 07.07.2025 16:250 Путин подписал закон о создании и содержании лесных дорог 07.07.2025 16:100 Площадь Ленина в Великих Луках перекроют 9 июля из-за бронепробега
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

На двух участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 8 июля

07.07.2025 17:41|ПсковКомментариев: 0

На нескольких участках федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь ограничат скорость движения 8 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 35-36 километров введут ограничение скорости движения в направлении на Псков с 13:00 до 17:00, причина - ремонт СБО с установкой схем организации дорожного движения. 

На участке 47-46 километров введут ограничение скорости движения в направлении на СПб с 09:00 до 13:00, ремонт СБО с установкой схем ОДД. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 4066 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
07.07.2025, 18:010 Гдович лишился автомобиля из-за задолженностей по алиментам 07.07.2025, 17:530 В ГД внесли проект о безвозмездном проезде многодетных по платным дорогам 07.07.2025, 17:450 «ГорДозор»: Дорожная текучка. ВИДЕО 07.07.2025, 17:410 На двух участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 8 июля
07.07.2025, 16:250 Путин подписал закон о создании и содержании лесных дорог 07.07.2025, 16:100 Площадь Ленина в Великих Луках перекроют 9 июля из-за бронепробега 07.07.2025, 15:040 Эксперимент «Здравствуйте, грабли» 07.07.2025, 14:210 Сотрудники псковской ГАИ за неделю пресекли 1 223 правонарушения
07.07.2025, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Дорожная текучка 07.07.2025, 10:540 Тест-драйв седана UNI-V провели в Пскове 07.07.2025, 09:510 Участок Крестовского шоссе в Пскове перекрыли до 11 июля 06.07.2025, 22:001 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» из-за обработки борщевика
06.07.2025, 14:440 На светофоре по улице Некрасова в Пскове с двух сторон перекрестка появились стрелки 06.07.2025, 13:430 Прием заявок от псковских многодетных семей на получение автомобиля стартует 7 июля 06.07.2025, 12:220 Мальчик на велосипеде угодил под колеса Opel в Невеле 06.07.2025, 11:084 «Рычащих» автомобилями водителей искали в ходе рейда ГАИ в Пскове 
06.07.2025, 10:480 Переходившую дорогу в неположенном месте девушку сбили в Великих Луках 06.07.2025, 10:100 Два молодых человека погибли, трое пострадали в результате аварии в Великих Луках 05.07.2025, 12:110 Регулировщик работает на перекрестке Чудской и Леона Поземского в Пскове 04.07.2025, 19:400 Движение по одной из полос у дома №32 по улице Труда в Пскове
04.07.2025, 15:340 Водитель BMW съехал в водоем на трассе Устюжна - Великие Луки - Невель 04.07.2025, 13:520 Автомобиль Mitsubishi съехал в реку в псковском садоводстве 04.07.2025, 12:550 Игорь Шатурный о ремонте дорог: Основное – это контроль качества 04.07.2025, 12:325 На трассе «Псков» водитель BMW разогнался до 253 км/ч
04.07.2025, 12:311 Интерактив: Переходи на красный! 04.07.2025, 11:310 Что чувствует водитель, впервые севший за руль нового CHERY? 04.07.2025, 10:150 Виновник ДТП из Красногородска возместил ущерб после ареста счетов 04.07.2025, 00:200 Проезд на красный сигнал светофора стал причиной ДТП на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО
03.07.2025, 18:090 Сотрудники псковской ГАИ провели в колонии беседу о причинах детского травматизма 03.07.2025, 17:040 На нескольких участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 4 июля 03.07.2025, 14:090 OMODA C7 — флагман, который впечатляет с первых секунд 03.07.2025, 12:300 Продажи новых автомобилей в РФ в первом полугодии снизились на 28%
03.07.2025, 11:470 Игорь Иванов: Ежедневно сотрудники ГАИ стоят на страже порядка на наших дорогах 03.07.2025, 11:160 Daewoo и Volkswagen столкнулись на пересечении улиц Розы Люксембург и Киселева в Пскове 03.07.2025, 11:060 Водитель Chery устроил ДТП на встречной полосе на трассе Петербург – Псков 03.07.2025, 10:020 Ветеранов и сотрудников Госавтоинспекции поздравил Александр Котов от имени депутатов Собрания
03.07.2025, 09:430 В сервисном центре «Автосалона №1» бесплатно проверят автокондиционер и заправят его со скидкой 03.07.2025, 07:400 Светофор не работает на перекрестке Чудской и Леона Поземского в Пскове 03.07.2025, 07:001 День ГАИ России отмечают 3 июля 02.07.2025, 20:000 Два автомобиля столкнулись на мосту имени 50-летия Октября в Пскове
02.07.2025, 19:200 Завершена укладка выравнивающего слоя асфальта на дороге Порхов – Успенье 02.07.2025, 17:350 В Минпромторге заявили о планах повысить физлицам утилизационный сбор на авто 02.07.2025, 16:511 Фотофакт: Перила Ольгинского моста красят в Пскове 02.07.2025, 16:330 В России выросла популярность полисов е-ОСАГО
02.07.2025, 15:290 Светофоры демонтировали на круговом движении на улице Инженерной в Пскове 02.07.2025, 13:150 ООО «СитиИнвестГрупп» приводит в порядок улицы Пскова 02.07.2025, 11:510 Во трех дворах Великих Лук проходят ремонтные работы 02.07.2025, 10:370 ДТП затрудняет движение на Рижском проспекте в Пскове
02.07.2025, 08:400 Перевозчики попросили создать адаптированную машину для такси 01.07.2025, 19:400 Стартовали работы по уширению перекрёстка улиц Инженерная — Индустриальная в Пскове 01.07.2025, 18:070 На нескольких участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 2 июля 01.07.2025, 16:500 Суд в Псковской области просят взыскать более 6 миллионов рублей с поставщика топлива
01.07.2025, 08:400 Фотофакт: Все сигналы одновременно показывает светофор на перекрестке Энтузиастов и Сиреневого бульвара в Пскове 01.07.2025, 01:370 Два похожих ДТП произошли в Пскове из-за несоблюдения дистанции. ФОТО 30.06.2025, 18:040 Невельская «гонщица» оплатила почти 200 штрафов после вмешательства приставов 30.06.2025, 17:520 Петербуржец спровоцировал ДТП с пострадавшим под Псковом
30.06.2025, 17:280 Затопления возникают из-за базовых ошибок, допущенных при строительстве – Антон Мороз 30.06.2025, 16:281 Власти повысят ряд госпошлин для автовладельцев 30.06.2025, 14:160 Продлевается перекрытие движения по улице Новоселов в Пскове 30.06.2025, 14:060 На КАД пожилой псковский водитель стал пешеходом и погиб под колесами чужого автомобиля
30.06.2025, 12:360 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Псковская растительность 30.06.2025, 11:350 Названы самые похищаемые детали от автомобилей в России 30.06.2025, 09:430 36 пьяных водителей остановили на псковских дорогах за неделю 29.06.2025, 20:400 На двух участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 30 июня
29.06.2025, 18:072 Депутат Госдумы Константин Затулин попал в ДТП в Псковской области 29.06.2025, 15:200 Водитель сбил двух мужчин после ссоры в великолукской деревне Иваново 29.06.2025, 10:200 Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 28.06.2025, 23:280 Два человека пострадали в ДТП в Куньинском районе
28.06.2025, 21:220 Нетрезвого водителя задержали в Острове 28.06.2025, 20:000 Жителя Пыталовского округа лишат прав из-за заболевания 27.06.2025, 23:380 Два человека пострадали в «Лада Гранте», не пропустившей грузовик на улице Поземского 27.06.2025, 20:130 Госавтоинспекция объявила сплошные проверки водителей
27.06.2025, 18:020 В Псковской области обновляют дороги, ведущие к природным заповедникам 27.06.2025, 17:370 Движение транспорта через железнодорожный переезд ограничат на участке Великие Луки - Опухлики-1 27.06.2025, 16:210 Асфальт уложили на мосту через реку Лазавица в Великих Луках 27.06.2025, 15:290 Средний размер автокредита в РФ снизился на 10%
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.