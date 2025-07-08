АвтоМир / Дороги

На финишной прямой: в Великих Луках завершается капремонт на одной из главных дорожных артерий

За последние годы в Великих Луках реализованы несколько крупных инфраструктурных объектов, с появлением которых дорожное движение стало безопаснее, а городская среда - более комфортной и современной. Речь о путепроводе, который разрешил главную транспортную проблему великолучан, и реконструкции перекрестка проспекта Ленина и улицы Дьяконова с устройством подземных переходов. В настоящее время подходит к завершению ещё один масштабный ремонт - моста через реку Лазавица на проспекте Гагарина.

Псковская Лента Новостей выяснила, как выглядит капитально обновлённое сооружение, проезд по которому уже открыт, какие сложности возникали в ходе реализации проекта, что будет сделано в ближайшее время, и как жители города на Ловати оценивают проведенные работы.

В целях безопасности

Появления путепровода, который был введен в эксплуатацию в 2018 году, в Великих Луках ждали несколько десятков лет. С его вводом горожане получили возможность беспрепятственно, быстро и комфортно перемещаться из северной в южную часть Великих Лук и наоборот. Была сведена к минимуму задержка специализированного транспорта, которому раньше приходилось до 40 минут стоять на железнодорожном переезде, исключены убытки предприятий из-за простоя техники во время прохождения поездов.

После ввода в эксплуатацию путепровода городские власти сразу же приступили к реализации другого объекта - реконструкции перекрестка проспекта Ленина и улицы Дьяконова с устройством подземных переходов. Это было необходимо для повышения пропускной способности объекта, организации беспрепятственного пересечения перекрестка автотранспортом и повышения безопасности движения пешеходов.

Оба объекта были нацелены на выполнение нескольких важных задач: обеспечение безопасности дорожного движения, создание современной, комфортной городской среды и повышение экономического и инвестиционного потенциала города.

Затем городская власть сосредоточилась на капитальном ремонте мостов. В первую очередь было решено реконструировать переход через реку Лазавица на проспекте Гагарина. Сооружение было построено в 1962 году по нормам, изданным еще в 1948 году, и не выдерживало современные нагрузки, в разы превышающие рассчитанные в прошлом веке. В ходе обследования моста также выяснилось, что одним из факторов, снижающих его грузоподъемность, являлось наличие дополнительных слоев асфальтобетонного покрытия, которые появились в процессе эксплуатации. Всё это не соответствовало актуальным требованиям безопасности дорожного движения.

Ремонт моста подходит к завершению. Фото здесь и далее: по состоянию на 16 июля

Была разработана проектно-сметная документация, в соответствии с которой предусмотрели четырёхполосное движение и две полосы безопасности шириной 1,5 метра, двухслойное асфальтобетонное покрытие на проезжей части, по краям пролетного строения - тротуары. Общая ширина и длину моста согласно проекту - более 24 метров каждая. В поперечном строении планировалось установить 17 тавровых железобетонных балок длиной по 15 метров, объединенных между собой монолитными участками. Проектировщики также прописали требования к водоотводу, который должен поступать в локальные очистные сооружения, и откосам насыпи - их надлежало укрепить специальными изделиями.

Как только подтвердилось финансирование, специалисты подготовили всю необходимую документацию для проведения конкурсных процедур, был определен подрядчик. Долгожданный ремонт стартовал 18 мая 2024 года, согласно проектной документации работы было необходимо завершить до 31 июля 2025-го.

Город разгрузился

В настоящее время реконструкция моста через реку Лазавица на проспекте Гагарина вышла на финишную прямую. В июне на объекте завершили устройство асфальтового покрытия - это один из ключевых этапов масштабных работ, реализация которого позволила с 1 июля открыть движение для автомобилей. Пока оно организовано в рабочем режиме по двум полосам с ограничением скорости 20 км/ч, но это уже значительно упростило проезд по одной из важнейших транспортных артерий города.

Дело в том, что для своевременного и качественного проведения работ часть проспекта Гагарина пришлось перекрыть. В соответствии с постановлением администрации города было прекращено движение транспорта на участке от въезда на территорию между зданиями № 45 и № 47 до многоквартирного дома № 23 корпусу 1 по пр. Гагарина. Объезд был организован по улице Новоселенинской, проспекту Ленина и улице Дьяконова. В связи с этим приходилось корректировать свои маршруты не только автомобилистам, но и пешеходам. Для передвижения последних при проведении работ установили временный деревянный мост. Кроме того, в расписания многих городских автобусов были внесены существенные изменения, что также сказалось на логистике.

«Благодаря строительству нового моста город ощутимо разгрузился. Улицы, определенные для объезда, не всегда справлялись с потоком транспорта, в часы пик часто образовывались пробки. Теперь этого нет, даже с учётом движения по двум полосам заторов не наблюдается, можно свободно добраться до точки назначения, не теряя драгоценного времени. А с учётом того, что в городе обновили асфальт на многих других участках, передвижение стало гораздо комфортнее и быстрее - с учётом установленных скоростных ограничений, естественно», - поделился с нами великолучанин Андрей, который часто ездит по городу на автомобиле по рабочим делам. Для него открытие движения по мосту через Лазавицу и ремонт улиц в разных микрорайонах очень важны, так как время - деньги, которые можно потерять, стоя в пробках.

Напомним, в Великих Луках реализуется муниципальная программа по развитию транспортной инфраструктуры, которая в том числе подразумевает ремонт проезжей части и пешеходных дорожек. Особое внимание традиционно уделяется дворовым территориям.

Смотрите также Совместными усилиями: в Великих Луках продолжается масштабное благоустройство

«Я пешеход, но и для меня важно, в каком состоянии находятся дороги. В этом году, по ощущениям, проводится беспрецедентное количество ремонтов, и это здорово! Ведь от состояния асфальтового покрытия напрямую зависит безопасность каждого участника дорожного движения. А ещё в этом году отремонтировали наш двор, раньше возле подъездов были огромные ямы, теперь лежит новенький асфальт. Все соседи очень довольны, всё сделано именно так, как мы хотели», - рассказала жительница многоквартирного дома на Гоголя, 16. В районе моста через реку Лазавица она бывает довольно часто - приезжает в гости к подруге, поэтому с нетерпением ждёт открытия обновлённых тротуаров.

Завершающая стадия

Реконструкция мостового сооружения на проспекте Гагарина включала в себя большой комплекс строительных, инженерных и технологических работ. К примеру, минувшей осенью производилось бетонирование новых опор на берегах реки Лазавица. А асфальтирование пришлось перенести на текущий год в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий - администрация города регулярно информировала жителей о ходе работ на объекте.

На сегодняшний день завершены основные строительные работы, связанные с реконструкцией моста, выполнена установка освещения. Перед устройством асфальтового покрытия был смонтирован бордюрный камень, выполнена подсыпка щебнем, велась подготовка к установке тротуарных ограждений. После того, как была произведена укладка асфальта, открылось рабочее движение.

Подрядчику осталось навести последние штрихи - нанести разметку, установить дорожные знаки, отрегулировать светофор на перекрёстке проспекта Гагарина и улицы Новоселенинской. Также на участке появятся новые остановочные комплексы, предусмотрено благоустройство прилегающей территории.

«Все эти работы должны быть выполнены до конца июля и, соответственно, с 1-го августа объект будет полностью готов к эксплуатации. Данный проект - технически сложный и затратный по времени и финансам, выполнение его реконструкции включало в себя большой комплекс различных работ, каждый вид которых требовал времени. Для горожан это создавало определённые неудобства, так как мост был полностью закрыт для передвижения, и необходимо было тратить время на объезд. Благодарю горожан за понимание и терпение», - подчеркнул глава Великих Лук Николай Козловский в одном из видеообращений и добавил, что с возобновлением движения по мосту город получил безопасный и качественный объект, отвечающий современным требованиям.

Мост через реку Лазавица играет важную роль в городской транспортной инфраструктуре, которая поэтапно модернизируется на протяжении нескольких лет. В первую очередь уделяется внимание объектам, функционирование которых является стратегически важным для Великих Лук, и обновление сооружения на проспекте Гагарина - значимый вклад в обеспечение свободного, комфортного и безопасного передвижения горожан и гостей города.

Ульяна Лаблюк