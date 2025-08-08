АвтоМир / Дороги

В Пскове продолжилось благоустройство «Пентагона»

Во дворах на улице Коммунальной у домов №50, №52а и на улице Западной у домов №9, №9а началось благоустройство, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram-канал

«Уже сейчас ведутся работы по установке нового бортового камня», - отметил глава города.

По словам Борис Елкина, далее подрядчик приступит к укладке нового асфальта, организации парковки и ремонту пешеходных зон.

Напомним, в народе этот двор называют «Пентагоном». Его ремонт начался в 2023 году.