В Пскове продолжилось благоустройство «Пентагона»

Во дворах на улице Коммунальной у домов №50, №52а и на улице Западной у домов №9, №9а началось благоустройство, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram-канал
«Уже сейчас ведутся работы по установке нового бортового камня», - отметил глава города.
По словам Борис Елкина, далее подрядчик приступит к укладке нового асфальта, организации парковки и ремонту пешеходных зон.
Напомним, в народе этот двор называют «Пентагоном». Его ремонт начался в 2023 году.