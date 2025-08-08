АвтоМир / Дороги

В Гдовском районе восстановили переправу через реку Веенка

Переправа через реку Веенка в Гдовском районе восстановлена, сообщается в Telegram-канале главы района Ивана Мешкова.

Фото здесь и далее: Иван Мешков / Telegram

Глава района подчеркнул, что в ходе производства работ было много трудностей, начиная от доставки материалов заканчивая сломанным экскаватором.

«Отдельно слова благодарности хочу выразить двум местным жителям деревни Лидинки Тихомирову Александру Евгеньевичу и Чувакову Игорю Юрьевичу за оказание помощи при производстве работ», - добавил Иван Мешков.

Напомним, ранее переправу через реку Веенку в Гдовском районе снесло течением. Мост не устоял перед разливом реки из-за летних ливней. Несколько десятков человек, в том числе дети, оказались отрезаны от внешнего мира.