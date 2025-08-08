АвтоМир / Дороги

Михаил Ведерников: В непростых погодных условиях дорожные проекты выполнены качественно и в срок

О завершении ключевых дорожных проектов в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» доложил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову министр транспорта и дорожного хозяйства Станислав Стармолотов.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

Досрочно отремонтированы:

Два участка трассы Ольша – Велиж – Усвяты – Невель. Работы окончены, в том числе и на отрезке, ремонт которого был запланирован на 2026 год. Трасса обеспечивает связь с соседней Смоленской областью.

7-километровый участок дороги Остров – Вышгородок–граница с Латвией в Островском районе.

3 участка дороги Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса в Стругокрасненском округе. Протяжённость отремонтированных участков – более 17 км.

Участок дороги на трассе Лудони – Павы – Боровичи в Порховском муниципальном округе.

Общий объём финансирования ремонта этих дорог превысил 1,4 млрд рублей, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Также завершены ремонты трёх мостов. Два из них расположены на дороге Остров – Вышгородок – граница с Латвией в Пыталовском и Островском округах. Третий – на 5-м километре дороги Остров – Новоржев.

«В непростых погодных условиях дождливого лета подрядные организации сумели выполнить полный комплекс работ качественно и в срок», - заметил глава региона.