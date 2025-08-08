Михаил Ведерников: В непростых погодных условиях дорожные проекты выполнены качественно и в срок

О завершении ключевых дорожных проектов в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» доложил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову министр транспорта и дорожного хозяйства Станислав Стармолотов.
Фото: Михаил Ведерников / Telegram
Досрочно отремонтированы:
Общий объём финансирования ремонта этих дорог превысил 1,4 млрд рублей, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Также завершены ремонты трёх мостов. Два из них расположены на дороге Остров – Вышгородок – граница с Латвией в Пыталовском и Островском округах. Третий – на 5-м километре дороги Остров – Новоржев.
«В непростых погодных условиях дождливого лета подрядные организации сумели выполнить полный комплекс работ качественно и в срок», - заметил глава региона.