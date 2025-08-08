АвтоМир / Дороги

Дорогу отремонтировали в деревне Старая Пустошка после вмешательства прокуратуры

По требованию прокуратуры Пустошкинского района отремонтирована дорога в деревне Старая Пустошка, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Фото: прокуратура Пустошкинского района

Прокуратура Пустошкинского района по результатам проверки соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения выявила нарушения в деятельности администрации сельского поселения «Пригородная волость».

Установлено, что находящаяся в муниципальной собственности сельского поселения «Пригородная волость» Пустошкинского района автомобильная дорога в деревне Старая Пустошка, протяжённостью 2,24 км, не соответствует требованиям действующего законодательства. Так, в нарушение требований пункта 5.2.4 ГОСТ Р 50597 2017 на данной дороге имеются дефекты дорожного покрытия в виде отдельной ямочности и колейности с наличием в них дождевых вод. Названные дефекты создают угрозу безопасности дорожного движения.

По результатам рассмотрения искового заявления прокурора Пустошкинского района автомобильная дорога приведена в нормативное состояние.