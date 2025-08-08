АвтоМир / Дороги

Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга со Станиславом Стармолотовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга, который в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станислав Стармолотов примет участие в онлайн-брифинге, который состоится в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 12 сентября.

Ведущий Артем Татаренко поговорит с ним о том, как на территории региона реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни». Особое внимание будет уделено дорожным объектам, которые уже близки к завершению. Что это за объекты? Почему было важно отремонтировать их именно в этом году? Насколько дождливое лето сказалась на качестве дорожных ремонтов? Как там поживает Северный обход? Готова ли дорожная отрасль региона к зимнему периоду?