«Онлайн-брифинг»: Завершение ключевых дорожных проектов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись онлайн-брифинга, который состоялся в пресс-центре ПЛН сегодня, 12 сентября.

На вопросы журналистов ответил министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станислав Стармолотов.

Ведущий Артем Татаренко поговорил с ним о том, как на территории региона реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни». Особое внимание уделили дорожным объектам, которые уже близки к завершению. Что это за объекты? Почему было важно отремонтировать их именно в этом году? Насколько дождливое лето сказалась на качестве дорожных ремонтов? Как там поживает Северный обход? Готова ли дорожная отрасль региона к зимнему периоду?