На участке улицы Некрасова в Пскове вводят одностороннее движение до 31 октября

В связи с проведением дорожных работ вводятся временные ограничения на улице Некрасова от улицы Советской до Октябрьского проспекта с 15 сентября до 31 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова.

На это время будет организовано одностороннее движение от Комсомольского переулка до улицы Советской и от Октябрьского проспекта до Комсомольского переулка. Работы будут проходить с 8:00 до 20:00.

Также движение ограничат в районе дома №71 по Плехановскому посаду с 15 до 19 сентября. Участок дороги закроют для движения транспорта в связи с необходимостью проведения аварийных работ.

«Приносим извинения за доставленные неудобства! Просим учесть данную информацию при планировании ваших поездок. Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.