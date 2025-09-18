АвтоМир / Дороги

Перекресток улиц Волкова и Герцена в Пскове перекроют из-за соревнований 28 сентября

В связи с проведением в городе Пскове Кубка России по спортивному ориентированию временно прекратят движение автотранспорта по улицам Герцена и Волкова 28 сентября, следует из постановления администрации Пскова.

Движение прекратят по улице Герцена от дома №8 до дома №7, а также по улице Волкова от улицы Герцена до дома №3 по улице Волкова.

Ограничение продлится с 10.00 до 15.00.

Также в этот день запретят остановку, стоянку транспортных средств по маршруту проведения соревнований с 10.00 до 15.00.