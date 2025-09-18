АвтоМир / Дороги

Завершена укладка верхнего слоя асфальта на дороге Пушкинские Горы – Локня

В Новоржевском муниципальном округе завершили укладку 5 километров асфальтобетонного покрытия. Работы выполняет Псковавтодор в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Сейчас на участке с 39 по 44 километров дорожники подсыпают обочины и ремонтируют остановки.

«Дорога имеет стратегическое значение для транспортной системы региона, связывая населенные пункты и обеспечивая удобный подъезд к ключевому туристическому центру Псковской области – поселку Пушкинские Горы. Ежегодно туристы и жители региона посещают места, связанные с именем Александра Пушкина. Качественная дорожная инфраструктура крайне важна для развития туризма и комфорта гостей области», - отметили в министерстве.

Кроме того, трасса входит в опорную дорожную сеть региона.

На ремонт участка направлено 134,6 миллиона рублей. Обновлённое покрытие повысит безопасность и комфорт движения для местных жителей и гостей региона.