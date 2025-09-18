Движение в проезде в центре Пскова закрыли до 25 октября

Движение на участке улицы Широкой в Великих Луках временно прекратят

Движение автотранспорта ограничат на улицах Луговая и Плехановский посад в Пскове

Ограничения в движении введут на трассе Р-23 «Псков» в Лужском районе с 3 по 10 октября