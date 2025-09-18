АвтоМир / Дороги

Прокуратура добилась восстановления уличного освещения в Порхове

Прокуратура Порховского района добилась восстановления уличного освещения на шести улицах в Порхове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

Прокуратура района совместно с Госавтоинспекцией провела проверку и установила, что в нарушение действующего законодательства в городе Порхове на шести улицах (переулках) в вечернее время не обеспечено стационарное электрическое освещение, что привело к росту негативной оценки деятельности администрации района со стороны граждан в средствах массовой информации.

В адрес главы Порховского района внесли представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений. В результате освещение на шести улицах города Порхова восстановлено.