Куда делись летние пыльные бури в Пскове, рассказал директор «СитиИнвестГрупп»

Отсутствие пыльных бурь в летний сезон текущего года в Пскове обсудили в новом выпуске программы «Беседка» на радио «ПЛН FM».

Ведущий эфира Константин Калиниченко отметил, что в этом году обсуждения пыльных бурь в социальных сетях практически прекратились. В прошлом же году жители активно высказывались о проблемах с пылью после зимы, но сейчас ситуация изменилась.

На центральных улицах ООО «СитиИнвестГрупп» удалось избежать использования песка, вместо этого они применяли галит (каменную соль) для обработки дорог. Сложилась влажная погода, и компания вовремя всё убрала, пояснил в ответ директор ООО «СитиИнвестГрупп» Павел Талебин.

«Мы стараемся задать себе планку — не месяц уборки, а две недели уборки, чтобы сократить время и предотвратить пылевые бури», — подчеркнул Павел Талебин. Он также отметил, что погодные условия весной способствовали эффективной работе вакуумных машин, которые не могут функционировать при морозе без воды.

В эфире также обсудили улучшение качества работы дорожников с каждым годом, жители Пскова отмечают позитивные изменения в уборке дорог в социальных сетях.

ООО «СитиИнвестГрупп» отвечает за содержание улично-дорожной сети в районах Запсковья, Завеличья и микрорайонах Овсище и Любятово.