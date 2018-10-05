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АвтоМир / Общественный транспорт

Операция «Автобус» стартовала в Пскове

08.10.2018 13:26|ПсковКомментариев: 6

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в сфере автотранспортных пассажирских перевозок в период с 8 по 18 октября на территории Пскова проводится оперативно-профилактическая операция «Автобус». Она направлена на предупреждение аварийности на автомобильном транспорте, выявление и пресечение фактов нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по городу Пскову, особое внимание будет обращено на соблюдение основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности, а также лицензионных требований и условий, выявление незаконного осуществления предпринимательской деятельности и иных противоправных действий, сопряженных с угрозой безопасности дорожного движения. Проверяющие выяснят, как осуществляется контроль за конструкцией и техническим состоянием автобусов.

В ходе операции будут проверяться организация допуска водителей к пассажирским перевозкам, в том числе наличие прав управления транспортными средствами соответствующей категории, прохождение стажировки на конкретном маршруте и определенном типе транспортного средства, своевременность медицинского освидетельствования, соблюдение режима труда и отдыха.

Личный состав ГИБДД УМВД России по городу Пскову ориентирован на выявление правонарушений в сфере безопасности дорожного движения водителями автобусов, строгое соблюдение правил перевозки пассажиров. Такое внимание к водителям автобусов понятно: ведь именно им доверены жизнь и здоровье многих людей.

Теги: #ГИБДД #пдд #автобусы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 6Версия для печати
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