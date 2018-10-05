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Жительница Московской области приятно удивлена сервисом «Авиаэкспресс» в Пскове

Жительница Московской области приятно удивлена сервисом «Авиаэкспресс», предоставляемым в Пскове. Соответствующее обращение размещено 11 октября на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Хочется выразить огромную признательность и слова благодарности за организацию авиасообщения между Москвой и Псковом. С огромной радостью узнала про новые авиаперелёты. Впервые за долгое время получилось вырваться и навестить друзей в Псковской области. Очень ценно для тех, кто привык экономить время», - написала Мария Нефедова.

«Была приятно удивлена новым сервисом «Авиаэкспресс». Прямо от аэропорта довезли до остановки на Рижском проспекте и не взяли никаких денег как с авиапассажира! Автобус современный, раньше в Пскове не приходилось видеть таких на маршрутах. Водитель помог загрузить сумки в багажник и был очень вежлив. Друзья очень удивились, они даже не знали про существование такого автобуса. Большое вам спасибо за возможность путешествовать цивилизованно!», - поблагодарила гость региона.

Напомним, пассажиров авиарейсов между Псковом и Москвой доставляет «Аэроэкспресс» - комфортабельный автобус «Мерседес Спринтер». Маршрут проходит от аэропорта по Октябрьскому и Рижскому проспектам, улицам Коммунальной, Балтийской и в обратном направлении. Перевозка организована по технологии мультимодального билета. При покупке билета на самолёт пассажир может воспользоваться услугой доставки на комфортабельном автобусе. В автобусе имеется кондиционер, вместительное багажное отделение, видеоэкран, индивидуальное освещение, полки. Также на аэропорт заходит один из рейсов автобуса №4.