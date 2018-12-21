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«Псковпассажиравтотранс» подвел итоги опроса по дизайну электронного проездного билета

В ГППО «Псковпассажиравтотранс» подвели итоги опроса по дизайну электронного проездного билета. Как отмечается в сообществе предприятия «Вконтакте», большинство голосов отдано за «Виды города Пскова». Автором идеи стала Аленушка Боровкова.

Она предложила на единой транспортной карте для граждан и организаций разместить изображение Псковского кремля, на транспортной карте для учащихся - памятник Княгине Ольге, для студентов - памятник дружине Александра Невского, а на едином социальном проездном документе - памятник Скобарю.

Проект по изготовлению пластиковых транспортных карт для псковичей на данный момент находится в стадии разработки и согласования.