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«Псковпассажиравтотранс» дал расписание движения автобусов, действующее с 7 по 10 марта

«Псковпассажиравтотранс» опубликовал расписание, по которому с 7 по 10 марта будут ездить автобусы. Об этих изменениях Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе учреждения.

Так, в отношении городских перевозок движение автобусов будет осуществляться:

1) 8 марта - по расписаниям субботы;

2) 9 и 10 марта - по расписаниям воскресенья.

В отношении садоводческих товариществ движение автобусов 9 марта организовано по действующему расписанию на зимний период.

В отношении пригородных перевозок движение автобусов будет осуществляться так:

1) 7 марта - по расписаниям пятницы;

2) 8 и 9 марта - по расписаниям субботы (каникулярные дни);

3) 10 марта - по расписаниям воскресенья;

4) с 8 по 10 марта маршрут № 207 «Псков-Печоры» работает по расписанию дней недели;

5) 7 марта маршрут № 105 «Псков – Назимово - Хрячова Гора» работает по расписанию четверга.

6) 9 марта маршруты № 105 «Псков - Назимово - Хрячова Гора», № 213 «Псков-Верхолино-Гверздонь», № 214 «Псков-Середка-Гверздонь», № 123 «Псков-Палкино ч/з Бобьяково», № 145 «Палкино-Качаново» и № 145а «Палкино-Родовое-Качаново» - закрыты.

Что касается междугородних перевозок, то движение автобусов будет осуществляться:

1) 7 марта - на внутриобластных маршрутах по расписаниям пятницы;

2) 8 марта - на внутриобластных маршрутах по расписанию субботы;

3) 9 марта - на внутриобластных маршрутах по расписанию четверга;

4) 10 марта - на внутриобластных маршрутах по расписаниям воскресенья.

На межобластных маршрутах движение автобусов будет осуществляться по действующему расписанию.