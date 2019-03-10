←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
регистрация рядом с домом
«шиза» не мешает иметь права
техосмотр не нужен?
новый 2019 за рулём
бензин или жидкое золото?
колючий мост
пьяный рецидив
псковичи должны страдать?
ещё АвтоМир / Общественный транспорт 10.03.2019 18:500 21 новый автобус для перевозки школьников выйдет на работу в Псковской области в марте 20.03.2019 13:560 «Единая Россия» поддерживает законопроект Минтранса о невозможности высаживать детей из общественного транспорта 10.03.2019 18:500 21 новый автобус для перевозки школьников выйдет на работу в Псковской области в марте 05.03.2019 18:130 «Псковпассажиравтотранс» дал расписание движения автобусов, действующее с 7 по 10 марта 04.03.2019 18:4312 Псковское УФАС потребовало до 15 марта расторгнуть соглашение со «Стартрансом» 02.03.2019 11:2814 «Псковпассажиравтотранс» подвел итоги опроса по дизайну электронного проездного билета
 
 
 
 
 
АвтоМир / Общественный транспорт

«Единая Россия» поддерживает законопроект Минтранса о невозможности высаживать детей из общественного транспорта

20.03.2019 13:56|ПсковКомментариев: 0

Эксперты партпроекта «Единой России» «Безопасные дороги» поддерживают законопроект Минтранса, согласно которому будет запрещено высаживать детей до 16 лет из общественного транспорта. Партия совместно с министерством доработает документ перед его внесением в Государственную Думу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, об этом заявил координатор партпроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский на заседании общественного совета партпроекта.

«Важный вопрос, который партийный проект взял на контроль – это невозможность высаживать наших малолетних пассажиров из общественного транспорта. Мы все подключились к решению этого вопроса. С учетом того, что зимой такие высадки были достаточно частыми в ряде регионов, Минтранс, благодаря, в том числе, позиции партийного проекта, 4 марта внес в Правительство законопроект, который запрещает высаживать детей до 16 лет из автобусов. Безусловно, Партия поддерживает данный законопроект. Мы все вместе должны создавать условия, которые не ставят под угрозу жизнь и здоровье наших детей», - заявил Афонский.

В свою очередь председатель общественного совета Александр Жуков отметил, что в ряде регионов уже приняты регламенты и нормативные акты, которые не допускают высадки школьников из общественного транспорта. «В двенадцати регионах высадка детей за неоплаченный проезд в общественном транспорте запрещена (Санкт-Петербург, Новосибирск, Самарская, Калужская, Нижегородская, Саратовская, Волгоградская, Тюменская области, Чеченская Республика, Чукотский автономный округ, Забайкальский край, Республика Тыва)», - отметил он.

Напомним, Минтранс подготовил проекты федеральных законов «О внесении изменений в статью 20 Федерального закона», согласно которым устанавливается полный запрет на принудительную высадку из транспортного средства безбилетного лица, не достигшего возраста шестнадцати лет, что не освобождает его родителей или иных законных представителей от оплаты проезда за ребенка и административного штрафа. Минтранс России письмом от 4 марта 2019 года внес данные законопроекты в правительство РФ.

Партийный проект «Единой России» «Безопасные дороги» направлен на сохранение жизни и здоровья граждан при дорожно-транспортных происшествиях, сокращение количества ДТП, содействие в совершенствовании законодательной базы по повышению безопасности на дорогах, осуществление постоянного мониторинга строящихся участков дорог, содействие реализации Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах». Активисты партпроекта проверяют состояние дорожного полотна, пешеходных переходов в регионах, участвуют в мероприятиях по повышению дисциплины водителей, проводят уроки по безопасности дорожного движения, держат на контроле расследования причин крупных ДТП.

Теги: #Единая Россия #дети #общественный транспорт #Минтранс #партии
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
опрос
Какая основная выгода при покупке подержанного автомобиля по сравнению с новым?
В опросе приняло участие 2707 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
20.03.2019, 13:560 «Единая Россия» поддерживает законопроект Минтранса о невозможности высаживать детей из общественного транспорта 20.03.2019, 10:311 Фотофакт: Проваливается асфальт 20.03.2019, 09:590 В Себежском районе нетрезвый водитель госпитализирован после столкновения с железобетонной трубой 19.03.2019, 17:400 В Псковской области почти на месяц ограничат движение автомобилей
19.03.2019, 17:295 Гдовская дорога: тот случай, когда ямочный ремонт уже не спасет 19.03.2019, 14:170 В ряде районов Псковской области задержаны нетрезвые водители-рецидивисты 19.03.2019, 10:060 Федеральные трассы в Псковской области готовы к весеннему паводку 19.03.2019, 08:220 Тахографы начнут сообщать о нарушениях водителей онлайн
18.03.2019, 19:200 В Пскове ищут очевидцев ДТП на улице Инженерной 18.03.2019, 14:510 Нетрезвые водители повторно задержаны в Пскове, Великих Луках и Порхове 18.03.2019, 10:510 ДТП на Четырех углах затрудняет движение автотранспорта 18.03.2019, 10:060 В Печорском районе водитель «Лада Ларгус» наехал на пешехода, лежащего на проезжей части
17.03.2019, 22:040 Россияне в феврале потратили на покупку авто более 88 млрд рублей 17.03.2019, 12:500 Водителя джипа, совершившего наезд на девушку на улице Труда, разыскивают в Пскове 17.03.2019, 09:330 Четыре человека пострадали в ДТП на трассе М-9 в Великолукском районе 16.03.2019, 14:299 Михаил Ведерников и гендиректор МосТрансПроекта договорились о разработке транспортной стратегии для Пскова
16.03.2019, 11:110 В Пскове полиция ищет очевидцев февральского ДТП, случившегося на Рижском проспекте 16.03.2019, 09:570 В Великолукском районе на трассе «М-9» столкнулись 2 легковушки 15.03.2019, 20:030 В суд направлено уголовное дело в отношении водителя автобуса с детьми, попавшего в ДТП в Стругокрасненском районе 15.03.2019, 16:070 Замглавы Пскова Сергей Гаврилов провел совещание по контролю гарантийных обязательств ремонта дорог
15.03.2019, 14:281 Две автомашины столкнулись в результате выполнения запрещенного маневра на Октябрьском проспекте. ФОТО 15.03.2019, 11:213 Фотофакт: Военная дорога Погорелка-Воронцово 14.03.2019, 16:000 Пожарные и спасатели выезжали на ДТП 14 раз за последнюю неделю 14.03.2019, 14:520 Генпрокуратура РФ добивается закрытия сайтов, распространяющих поддельные полисы ОСАГО
14.03.2019, 12:060 Президент российского союза автостраховщиков рассказал, как изменятся тарифы на ОСАГО 14.03.2019, 10:150 В Пскове ищут очевидцев ДТП, где пострадали два человека 14.03.2019, 09:541 320 часов обязательных работ получил 18-летний безработный великолучанин за повторное вождение в нетрезвом виде 13.03.2019, 23:240 В Пскове перед судом предстанет водитель, сбивший женщину на пешеходном переходе
13.03.2019, 22:230 Маломобильные жители улицы Алехина попросили помочь в создании безопасного пешеходного перехода 13.03.2019, 21:391 Иван Цецерский проверил состояние дорог во дворах района Овсище 13.03.2019, 16:430 128 ДТП произошло в Великих Луках за февраль 13.03.2019, 15:570 Пешеходную дорожку к Снятной Горе оборудуют в рамках программы «Городская среда»
13.03.2019, 14:460 На Рижском проспекте в Пскове столкнулись Lada и SsangYong - движение затруднено 13.03.2019, 14:090 ГИБДД ищет очевидцев ДТП на улице Инженерной 13.03.2019, 13:584 Фотофакт: Мастер парковки 13.03.2019, 11:540 Почти 450 млн рублей будет направлено на ремонт дорог в Пскове, Печорах, Острове и Палкинском районе
13.03.2019, 11:091 В России потратят сотни миллионов рублей на эксперимент с транспортом будущего 13.03.2019, 10:440 В связи с ремонтом на мосту через Кебь на трассе Р-23 в Псковской области вводится реверсивное движение 13.03.2019, 09:570 В Пушкиногорском и Усвятском районах задержаны нетрезвые водители-рецидивисты 13.03.2019, 08:510 Водитель ВАЗа сбил пешехода в Новосокольниках
12.03.2019, 18:230 В Москве назвали самые популярные автомобили 12.03.2019, 13:050 Константин Вилков: С 2005 года точно таких дорог не было 12.03.2019, 12:220 Псковская область вошла в десятку регионов с наибольшим количеством автомобилей 12.03.2019, 12:110 УГХ заказало технологическое присоединение будущего светофора на перекрестке улиц Люксембург и Горького
12.03.2019, 12:070 Более 2 тыс. дорожных проблем отметили на «Карте убитых дорог» пользователи мобильного приложения ОНФ 12.03.2019, 10:140 Верховный суд объяснил правила парковки во дворах 12.03.2019, 09:360 На пешеходном переходе в Пскове сбили девушку 12.03.2019, 08:091 Россияне с помощью приложения смогут жаловаться на плохие дороги в Минтранс
11.03.2019, 15:081 Россияне за последний год в три раза чаще жаловались в ГИБДД на дороги 11.03.2019, 14:292 Пассажирские автобусы предложили оснастить подушками безопасности 11.03.2019, 09:560 В Плюсском районе тракторист погиб после столкновения со снежным валом 10.03.2019, 18:500 21 новый автобус для перевозки школьников выйдет на работу в Псковской области в марте
10.03.2019, 17:030 Сотрудники себежской Госавтоинспекции поздравили горожан и гостей города с Масленицей 10.03.2019, 13:580 Российские автовладельцы в среднем в месяц тратят 4 тысячи рублей на заправку автомобиля 10.03.2019, 07:390 В воскресенье прекращено движение транспорта в центре Пскова 09.03.2019, 20:030 ГИБДД продолжает поиск очевидцев наезда на пешехода на улице Труда в Пскове
09.03.2019, 18:476 В Пскове на улице Инженерной столкнулись два легковых автомобиля 09.03.2019, 16:170 В преддверии масленичных гуляний в Пскове в центре города запретят остановку автотранспорта 09.03.2019, 14:460 Фотофакт: На улице Труда светофор «отвернулся» от водителей 07.03.2019, 17:110 У перекрестка улицы Литейной и Северного обхода Пскова женщину деблокировали из машины, попавшей в ДТП
07.03.2019, 15:212 Администрация Пскова отчиталась о недельной работе по содержанию дорог 07.03.2019, 14:103 В течение недели в Псковской области лишь 1 человек погиб в ДТП 07.03.2019, 12:140 В Псковской области за сутки не произошло ни одного ДТП с пострадавшими 06.03.2019, 20:430 Михаил Ведерников указал на необходимость пересмотра отношений с «дорожными» подрядчиками
06.03.2019, 18:421 Руководитель Федерации автоспорта Псковской области: «Лежачих полицейских» воруют мотоциклисты 06.03.2019, 18:291 Глава администрации Пскова обозначил сроки ремонта по проекту «Безопасные и качественные дороги» 06.03.2019, 18:160 ГИБДД ищет очевидцев ДТП на улице Труда, 51 06.03.2019, 17:140 Сити-менеджер Пскова разъяснил специфику проведения ямочного ремонта негарантийных дорог
06.03.2019, 16:484 Псковских подрядчиков оштрафуют за некачественную уборку дорог 06.03.2019, 15:570 Скоро Псков получит три единицы уборочной техники из Петербурга 06.03.2019, 15:522 «Псковавтодор» подготовил специальную лабораторию для оценки качества ремонта псковских дорог 06.03.2019, 15:420 В администрации региона планируют увеличить срок контрактов на содержание псковских дорог
06.03.2019, 15:360 В Ленобласти произошло крупное ДТП с пассажирским автобусом, есть погибшие 06.03.2019, 14:563 Интерактив: Очередной автохам на Металлистов 06.03.2019, 14:437 Администрация Псковской области «возьмет на вооружение» идею сделать тротуары выше газонов 06.03.2019, 14:0910 Губернатор: Когда погодные условия позволят, будем делать карточный ремонт псковских дорог
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.