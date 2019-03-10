АвтоМир / Общественный транспорт

Администрация Псковской области просит продлить срок исполнения предупреждения о расторжении соглашения о работе псковских автобусов № 22 и № 30

Государственный комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области ходатайствует перед региональным УФАС о продлении срока исполнения предупреждения о расторжении допсоглашения между администрацией Пскова и «Псковпассажиравтотрансом» о перевозке пассажиров по маршрутам № 22 и № 30. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщал руководитель государственного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.

Кроме того, руководитель ведомства также отметил, что параллельно ведется работа по проведению конкурсных процедур на определение поставщика услуг по данным маршрутам. На этих маршрутах работал частный перевозчик «Стартранс». За время его работы регулярность выполнения рейсов увеличилась до 98%.