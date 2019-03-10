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Депутат Госдумы Александр Васильев внимательно следит за ситуацией на «Псковпассажиравтотранс»

Депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Васильев, отвечая на обращение Псковского облсовпрофа по поводу контроля ситуации на ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», сообщил, что сложившееся на предприятии положение дел очень волнует его и как депутата, и как жителя города Пскова. По словам парламентария, он внимательно следит за происходящим в сфере пассажирских перевозок в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

«21 декабря 2018 года на рассмотрение членов Общественного совета при комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области и.о. директора предприятия Николаем Киянцем была представлена концепция вывода ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» из кризиса. Активное участие в обсуждении представленного документа приняли и активисты Общественного движения «Убитые дороги». Они поддержали основные принципы концепции, среди которых клиентоориентированность, единое тарифное меню, повышение безопасности дорожного движения, комфортабельность автобусов (включая низкопольность и наличие климатконтроля), выполнение требований профессиональной квалификации водителей. PR-директор движения «Убитые дороги», эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Дмитрий Цопов, являясь одним из членов Общественного совета, подробно проинформировал меня о состоявшемся разговоре. В период региональной недели в марте т.г. я планирую встретиться с председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области и более детально обсудить вопросы деятельности ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» и сохранения рабочих мест на данном предприятии», - говорится в ответе депутата на обращение профсоюзной стороны.

Ответил на просьбу областного профсоюзного объединения взять под личный контроль ситуацию на предприятии и центральный исполнительный комитет партии «Единая Россия». В ответе, подготовленным по поручению секретаря генерального совета партии, заместителя председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрея Турчака, указывается, что «Псковпассажиравтотранс» является унитарным государственным предприятием. Имущество унитарного предприятия принадлежит на праве собственности субъекту Российской Федерации. «Отношения, возникающие в процессе управления и распоряжения государственной собственностью Псковской области, и установление компетенции органов государственной власти Псковской области в сфере управления и распоряжения государственной собственностью Псковской области регулируются законом «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Псковской области» от 30.01.1998, принятого Псковским областным Собранием депутатов (далее Закон Псковской области). От имени Псковской области права собственника осуществляют органы государственной власти Псковской области: Псковское областное Собрание депутатов и администрация Псковской области.

Таким образом, контроль за соблюдением установленного порядка распоряжения собственностью области и за отчуждением имущества, находящегося в собственности области, осуществляет Псковское областное Собрание депутатов самостоятельно в пределах своих полномочий, установленных законодательством», - говорится в ответе.