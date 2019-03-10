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На направлении Псков-Невель сохраняется стабильное автобусное сообщение - Борис Елкин

В настоящее время по направлению «Псков-Невель» сохраняется стабильное автобусное пассажирское сообщение, рассказал председатель Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, еженедельный междугородний маршрут «Псков-Невель» был возобновлен в этом году на период пока автотранспортное предприятие «Псковпассажиравтотранс» вело работу по запуску более регулярного ежедневного международного маршрута «Псков-Витебск». Направления движения двух рейсов между населенными пунктами Псков и Невель дублируют друг друга.

С 1 марта после получения всех разрешительных документов ежедневный международный маршрут запущен. В Псков пассажирский автобус двигается через день, в остальные дни общественный транспорт идет в обратном направлении.

«После восстановления международного рейса междугородний маршрут действовал еще около месяца и доказал свою нерентабельность. В связи с отсутствием спроса маршрут «Псков-Невель» будет закрыт с 31 марта на неопределенный срок», - пояснил председатель Борис Елкин.

Отметим, что в этом же направлении курсируют и альтернативные пассажирские автобусные рейсы «Псков-Витебск», которые осуществляют перевозчики Республики Беларусь.