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В майские праздники введут дополнительные рейсы поездов из Петербурга в Великие Луки

В период повышенного спроса на поездки в предстоящие майские праздники Северо-Западный филиал АО «Федеральная пассажирская компания» назначает дополнительные рейсы из Санкт-Петербурга в Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Также дополнительные поезда совершат рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, Хельсинки, Мурманск, Калининград. Из северной столицы дополнительные рейсы назначены по направлениям, где есть повышенный спрос у пассажиров, таким как: Брянск, Казань, Ижевск, Волгоград, Ярославль, Орёл, Курск, Осташков.

Всего будет организовано 95 дополнительных поездов дальнего следования.

Назначение дополнительных поездов увеличит количество мест для желающих отправиться в поездку в период праздников. Пиковые даты выезда пассажиров ожидаются с 30 апреля по 6 мая наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придётся на период с 8 по 12 мая.

В случае повышенного спроса на поездки может быть увеличено количество дополнительных поездов, либо дополнительных вагонов в уже назначенные составы.

Подробную информацию о графике движения поездов, наличии мест и стоимости проезда можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Билеты на поезда по мере их назначения можно приобрести в кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».