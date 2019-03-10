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Расписание движения пригородного поезда Псков - Дно изменится с 15 апреля

Расписание движения пригородного поезда Псков - Дно изменится с 15 по 24 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» информирует пассажиров о том, что по техническим причинам с 15 по 17 и с 22 по 24 апреля 2019 года изменится расписание движения пригородного поезда сообщением Псков – Дно: поезд № 6658 Псков (18.30) – Дно (21.24). Псков отправление 18:30; Березки 18:39-18:41; Кеб 18:57-19:03; Карамышево 19:21-19:30; Вешки 19:49-19:50; Подсевы 20:04-20:05; Лунево 20:13-20:15; Порхов 20:37-20:39; Роща 20:58-21:00; Дно прибытие 21:24.

Подробно с расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на интернет-сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании www.ppk-piter.ru.