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В псковских автобусах теперь можно оплачивать проезд банковской картой

Теперь в автобусах Пскова жители могут оплачивать проезд банковской картой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса». Так, с 11 апреля оплатить проезд по карте можно будет в автобусах маршрута № 11.

Однако при оплате проезда банковской картой есть ряд ограничений. Первое: к оплате за проезд принимаются только бесконтактные карты, то есть такие карты, на лицевой стороне которых имеется специальный значок, похожий на значок вай-фай. Данный значок означает возможность бесконтактной оплаты по карте без ПИН-кода до определённой суммы.

Второе: к оплате за проезд принимаются следующие карты: «MasterCard», «MasterCard Electronic», «Maestro», «Visa», «Visa Electron» и «МИР».

Третье: любители гаджетов для оплаты проезда смогут воспользоваться мобильным телефоном или часами, к которым привязана банковская карта.

В пресс-службе предприятия добавили, что оплата проезда банковской картой в общественном транспорте через платёжный терминал - это дополнительная услуга в рамках системы безналичной оплаты проезда. Опрос показал, что большая часть опрошенных - готова.

В пресс-службе предприятия отметили также, что в оплате проезда для пассажиров в автобусах «Псковпассажиравтотранса» радикальных изменений не произойдет. Только теперь кондуктор в счет оплаты проезда будет принимать не только наличные денежные средства, но и бесконтактные банковские карты популярных платёжных систем. Процедура оплаты проезда в автобусе ничем не отличается от оплаты банковской картой в магазине. Нужно приложить карту к платежному терминалу на 1-2 секунды и получить у кондуктора билет, который распечатается терминалом.

Напоминаем, стоимость проезда в городском общественном транспорте Пскова - 25 рублей.