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Бесконтактно оплатить проезд можно в 10 псковских автобусах

Сегодня в Пскове стартовал проект по обеспечению бесконтактной оплаты проезда общественного транспорта на городском маршруте №11. Теперь жители города смогут оплачивать проезд «в одно касание» - с помощью банковских карт, смартфонов через приложения Samsung Pay и Apple Pay и Google Pay, и иных мобильных устройств с поддержкой сервисов мобильных платежей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском отделении Сбербанка, проверили работу новой системы оплаты проезда и.о. генерального директора ГППО Псковпассажиравтотранс Николай Киянец и управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко.

«На начальном этапе 10 городских автобусов одного маршрута работают с предоставлением услуги по оплате проезда безналичным способом, в ближайших планах - внедрить данную услугу на остальных городских маршрутах», - сказал и.о. генерального директора ГППО Псковпассажиравтотранс Николай Киянец.

«Бесконтактная технология оплаты проезда отвечает современным цифровым трендам, обладает рядом преимуществ для пассажиров и ничем не отличается от оплаты банковской картой в магазинах», - отметила управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко.

Возможность оплачивать проезд бесконтактными банковскими картами появилась в Пскове благодаря проекту по развитию технологий оплаты в транспортной инфраструктуре, реализуемому при участии ЗАО «Золотая Корона» - компании-разработчика технологии бесконтактного приема платежей в общественном транспорте в одно касание и ПАО Сбербанк.