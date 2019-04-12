Дополнительные пригородные поезда сообщением Дно - Псков будут курсировать с 30 апреля

В целях улучшения качества обслуживания пассажиров АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» по договоренности с администрацией Псковской области назначает дополнительные пригородные поезда по маршрутам Дно - Псков и Псков - Дно в период с 30 апреля по 31 октября:
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», с 1 по 30 мая данные поезда будут следовать измененным расписанием. Подробно с расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на интернет-сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании www.ppk-piter.ru.