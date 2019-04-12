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Дополнительные пригородные поезда сообщением Дно - Псков будут курсировать с 30 апреля

В целях улучшения качества обслуживания пассажиров АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» по договоренности с администрацией Псковской области назначает дополнительные пригородные поезда по маршрутам Дно - Псков и Псков - Дно в период с 30 апреля по 31 октября:

поезд № 6659 (по вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям) Дно (17.30) – Псков (20.15);

поезд № 6660 (по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям) Псков (08.15) – Дно (11.05).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», с 1 по 30 мая данные поезда будут следовать измененным расписанием. Подробно с расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на интернет-сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании www.ppk-piter.ru.