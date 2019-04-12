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Транспортный комитет: Планируемая оптимизация численности работников «Псковпассажиравторанса» не будет носить массовый характер

Областной комитет по транспорту и дорожному хозяйству направил в адрес Псковского облсовпрофа ответ на обращение профсоюзной стороны по вопросу сохранения рабочих мест и улучшения экономической ситуации в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, в ответе за подписью председателя комитета Бориса Елкина сообщается, что на сегодня на предприятии работает 1611 человек. Планы по его преобразованию в посредника, исполняющего распорядительные и контролирующие функции между органами государственной власти и частными перевозчиками, отсутствуют.

По информации председателя комитета, подготовлена концепция развития автотранспортного предприятия, в которой ГППО «Псковпассажиравтотранс» является якорным перевозчиком и страхующим риски органом исполнительной власти по перевозке пассажиров, для чего предприятие должно обладать необходимым подвижным составом и трудовыми ресурсами.

«Планируемая оптимизация численности работников подразумевает лишь сокращение дублирующих функций сотрудников и не будет носить массовый характер», - заверяют в комитете.

Председатель комитета по транспорту напомнил, что в конце 2018 - начале 2019 года «Псковпассажиравтотрансу» была оказана финансовая поддержка, выделены субсидии для погашения задолженности по заработной плате и налоговой задолженности. В связи с этим риски признания предприятия несостоятельным, по мнению органа исполнительной власти, существенно снижены.

«Администрацией Псковской области принимаются все возможные меры по восстановлению финансового состояния предприятия и прорабатываются различные варианты обновления автопарка. Данная ситуация держится на контроле у губернатора Псковской области», - говорится в заключение ответа.