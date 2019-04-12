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Весенняя ярмарка в Великих Луках вносит изменения в расписания автобусов

В связи с проведением весенней ярмарки в Великих Луках 20 апреля в расписания движения автобусов вносятся изменения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, с 06.00 до 16.00 автобусы маршрутов №3 «ЖБК - Магистральный» и №15 «Мебельный комбинат - Булынино» проследуют по проспекту Октябрьскому в прямом (без остановки «Драмтеатр» и заезда на пл. Ленина) и по улице Пионерской в обратном направлении.

Рейс в 8.05 автобуса № 126 «Великие Луки (ул. Дружбы) - Максимиха - Дерганово» в прямом и обратном направлении проследует по Октябрьскому проспекту.

Автобус «Вскувица - Рыжаково» проследует в направлении д. Рыжаково по Октябрьскому проспекту без остановки «Драмтеатр» и пл. Ленина, в направлении с/о «Вскувица» - через улицу Пионерскую.