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Псковский автонадзор: Срок получения лицензии на пассажирские автобусные перевозки истекает 29 июня

Территориальный отдел автодорожного надзора по Псковской области Северо-Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта напоминает лицензиатам и соискателям лицензии, что лицензию на осуществление перевозок пассажиров и иных лиц автобусами следует получить до 29 июня.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в территориальном отделе, с 1 марта 2019 года опубликовано Положение о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, утвержденное постановлением Правительства РФ от 27.02.2019 № 195.

Лицензируемая деятельность включает в себя:

перевозки пассажиров автобусами лицензиата на основании договора перевозки пассажира или договора фрахтования транспортного средства (коммерческие перевозки);

перевозки автобусами иных лиц лицензиата для его собственных нужд.

В ведомстве обращают внимание, что на получение лицензии в соответствии со статьей 6 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами» отводится 120 дней. То есть лицензия должна быть получена до 29 июня 2019 года.

Организации, которые до 1 марта 2019 года не осуществляли деятельность по перевозке пассажиров, должны оформить лицензию до начала перевозок.