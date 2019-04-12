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Дополнительные автобусы до кладбищ пустят в Пскове с 20 апреля

С 20 апреля будут организованы дополнительные рейсы до городских кладбищ. Об этом сообщается на официальном сайте «Псковпассажиравтотранса».

20, 21, 27, 28 апреля и 7 мая будет осуществляться движение по маршруту «Площадь Ленина-Орлецы» в период с 9.00 до 14.00 с интервалом движения 20 минут. Льготы и месячные проездные недействительны.

20, 21, 27, 28 апреля и 7 мая, заезд автобуса маршрута № 9 на кладбище «Крестовское» рейсами от железнодорожного вокзала 10.05, 11.05, 12.20, 13.20. Рейсы от кладбища – 12.02, 12.55, 13.55, 15.00. Дополнительно 7 мая (Радуница) будет организовано движение автобуса на кладбище «Крестовское» от ж/д вокзала - 10.45; 12.50. Рейсы от кладбища - 11.15; 13.20. Льготы и месячные проездные недействительны.