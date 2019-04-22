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Вопрос транспортного сообщения во время Ганзейских Дней в Пскове обсудили на заседании рабочей группы

24 апреля глава города Пскова Иван Цецерский провел заседание организационного комитета по проведению 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове. В совещании приняли участие заместители главы города Елена Полонская и Сергей Гаврилов, и.о. заместителя главы администрации Павел Волков, начальник городского управления культуры Юрий Мартынов, директор «Ганзейской дирекции по проведению праздников» Татьяна Пустошкина, руководители структурных подразделений города.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, члены рабочей группы детально рассмотрели данный вопрос об организации транспортного сообщения во время проведения Ганзейских дней.

Начальник отдела по транспорту и связи администрации Пскова Евгений Зинкевич рассказал о схеме и времени перекрытия автомобильного движения в городе на период с 27 по 30 июня, отметил, что данная схема максимально обеспечивает работу городского транспорта.

Глава города Пскова Иван Цецерский подчеркнул, что отдельно стоит задача перед городскими службами проработать вопрос о маршрутах и графике движения городских автобусов. Необходимо скорректировать график движения транспорта, чтобы это было максимально удобно и безопасно для жителей и гостей города.

В связи с этим Иван Цецерский отметил важность перехватывающих парковок, на данный момент производится согласование их местоположения и количества. Он напомнил, что для предотвращения транспортного коллапса важно тщательно проработать вопрос по логистике, в том числе и по доставке людей от перехватывающих парковок.

Также участники совещания обсудили вопрос по организации торговли и питания на время праздничных дней. Заместитель начальника потребительского рынка и услуг администрации Пскова Вера Ильина рассказала о том, что разработана схема, и утверждено количество стационарных мест общественного питания, торговых павильонов, на доработке находится вопрос о количестве передвижных точек общепита на прилегающих к праздничному пространству территориях.