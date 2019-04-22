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Власти Пскова признали утратившими силу два постановления, касающихся вопросов организации транспортного обслуживания

Глава администрации города Пскова Александр Братчиков подписал постановление, которым признаются утратившими силу два постановления, касающихся вопросов организации транспортного обслуживания населения. Документ опубликован на официальном сайте муниципалитета.

В частности, признается утратившим силу постановление администрации города Пскова от 5 апреля 2017 г. № 416 «Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов МО «Город Псков» и постановление администрации города Пскова от 29 ноября 2016 г. № 1536 «Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок».

Такое решение принято в целях реализации закона Псковской области от 28 декабря 2018 г. № 1913 «О перераспределении между органами местного самоуправления муниципальных образований Псковской области и органами государственной власти Псковской области полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом».