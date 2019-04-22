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С 26 апреля оплачивать проезд банковской картой можно будет в автобусах №17 и №25

С 26 апреля в систему безналичной оплаты проезда включаются еще два маршрута: №17 и №25. Теперь и на этих маршрутах будет действовать сервис по оплате проезда банковской картой. На сегодняшний день, в рамках развития проекта и предприятия в целом, реализован первый этап «СБОП», охватывающий мощные магистральные маршруты города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Псковпассажиравтотрансе».

Все охваченные трассы следования городских автобусов, из так называемых «спальных районов», позволяют оплатить проезд банковской картой.

Как показывают данные 11-го маршрута, услуга оплаты банковской картой жителями города воспринята положительно. Количество пассажиров оплачивающих свой проезд с помощью данной технологии продолжает увеличиваться. В настоящее время около 400 пассажиров ежедневно используют современные технические средства для оплаты проезда. «Псковпассажиравтотранс» совместно с банком-партнером «Сбербанк», разрабатывают ряд маркетинговых решений по стимулированию роста безналичных оплат.