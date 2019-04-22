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«Псковпассажиравтотранс» заменит «Газели» на маршрутах № 22 и № 30 автобусами «МАЗ»

ГППО «Псковпассажиравтотранс» планирует заменить каркасные автобусы «Газель Next» на маршрутах № 22 и № 30. Сейчас по улицам города Пскова курсирует семь транспортных средств такой компоновки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, их сменят более вместительные автобусы марки «МАЗ».

«Качество оказания услуг от этого не пострадает, все рейсы будут выполняться, как и раньше, по расписанию», - отметила представитель пресс-службы автотранспортного предприятия Надежда Сухарева.

Планируется, что на улицы Пскова выйдут автобусы модели «МАЗ-206». В салоне единовременно могут ехать до 72 пассажиров. Автобус имеет 25 сидячих мест, а также низкопольную компоновку, что позволит с комфортом перемещаться на них людям с ограниченными возможностями здоровья и мамам с колясками. На маршруте № 30 будут задействованы три «МАЗа», а на маршруте № 22 - четыре.

«Срок введения автобусов в эксплуатацию зависит от процедуры технической приемки автобусов. Они выйдут на маршруты после всех согласований в профильных комитетах», - подытожила Надежда Сухарева.

«Псковпассажиравтотранс» уже использует продукцию «МАЗ» на городских маршрутах. Между автотранспортным предприятием и производителем автобусов действовал договор о сервисном обслуживании техники.