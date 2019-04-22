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Система безналичной оплаты проезда охватит Печоры, Остров и Пушкинские Горы

Система безналичной оплаты проезда внедрена на всех 19 городских автобусных маршрутах города Пскова. Эта работа проведена автотранспортным предприятием «Псковпассажиравтотранс» в рамках реализации программы развития и оздоровления компании.

Новая услуга, по данным «Псковпассажиравтотранса», оказалась востребованной. Так, например, начиная с 11 апреля, когда мобильные терминалы были введены только на некоторых городских маршрутах, услугой безналичной оплаты проезда воспользовались около 500 тыс. раз.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в ближайшем будущем предприятие планирует расширить зону покрытия услугой безналичной оплаты проезда, охватив наиболее востребованные туристические центры Псковской области: Печоры, Остров и Пушкинские Горы. Это облегчит оплату проезда не только для жителей населенных пунктов и гостей региона, в том числе приезжающих из-за рубежа.

Новая система позволяет оплачивать проезд «в одно касание» — как с помощью банковских карт, так и мобильных устройств с поддержкой сервисов мобильных платежей. Оплату в городском транспорте можно произвести с помощью бесконтактных карт MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron и МИР.