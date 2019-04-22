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На следующей неделе станут известны график и расписание движения автобусов в Дни Ганзы в Пскове

На следующей неделе станет известная схема движения и расписание городских автобусов в Дни Ганзы в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такую задачу сегодня, 24 мая, поставил глава администрации Пскова Александр Братчиков в ходе совещания по подготовке к проведению Международных Ганзейских дней.

«26 июня люди на работу проедут, и мы перекроем город, - сообщил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов. - Нужно проработать, как и по какому расписанию будут ходить в Пскове городские автобусы. До конца мая в «Псковпассажиравтотрансе» должны с этим вопросом определиться».

«Надо постараться решить этот вопрос к 28 мая и с перевозчиком, и с ГИБДД города, - заметил глава городской администрации Александр Братчиков. - Должна быть некая карта, на которой будут обозначены маршруты движения общественного транспорта. Такая наглядная информация будет очень востребована и у псковичей, и у гостей города».

Также в ходе совещания было обозначено, что и нестационарные точки общепита смогут начать работу в установленных местах 26 июня.