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РЖД запустит вагоны с «детскими купе»

«Федеральная пассажирская компания» запустит вагоны с «детскими купе». Об этом во вторник, 28 мая, сообщает портал dp.ru со ссылкой на сайт перевозчика. Отмечается, что пилотный проект начнет работать в вагонах поезда Москва — Анапа. Первый рейс отправится из Москвы 22 августа. «Дизайн интерьера разработан с учетом проезда в нем маленьких пассажиров. Нижние места обеспечены специальными устройствами для защиты ребенка от падения. Чтобы разнообразить досуг детей в пути, в купе предусмотрены настольные игры и игрушки», — пояснили в РЖД.

В компании добавили, что стоимость билетов в «детском купе» не будут отличаться от стоимости в других купе. В РЖД уточнили, что пилотный проект будет работать чуть больше месяца, после чего будет принято решение о дальнейшем распространении сервиса.