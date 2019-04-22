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РЖД подняли цены на билеты в «Ласточке» из Новгорода в Псков и Петрозаводск

РЖД к лету увеличила стоимость проезда на скоростном поезде «Ласточка» Великий Новгород - Псков - Петрозаводск. Об этом пишет «Росбалт».

С 1 июня стоимость билета «эконом-класса» на этот поезд с 233 рублей вырастет до 744 рублей, а с 14 июня поездка будет стоить уже 850 рублей.

«Ласточка» «эконом-класс» из Великого Новгорода в Петрозаводск сейчас стоит 462 рубля, а с 1 июня цена вырастет до 1 тыс. 344 рублей, с 14 июня билет будет стоить 1 тыс. 535 рублей.

Таким образом, билеты на «Ласточку» подорожают в три раза.