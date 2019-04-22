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В пустошкинской деревне Ореховно будет восстановлен маршрут рейсового автобуса

Положительно решен вопрос о восстановлении рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Гультяи-Ореховно-Святец. С проблемой его отмены к депутату Государственной Думы РФ Александру Козловскому обратился житель деревни Ореховно Пустошкинского района Сергей Уваров в апреле текущего года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата Госдумы, после обращения депутата в комитет Псковской области по транспорту в ведомстве принято решение возобновить автобусный рейс после строительства разворотной площадки.

Кроме того, к Александру Козловскому обратились жители поселка Дедовичи с просьбой ускорить сроки ремонта двух кровель в домах №№7 и 24 по улице Октябрьской. По информации, полученной депутатом от управляющих организаций, курирующие указанные дома, срок ремонта перенесен на текущий год.

С просьбой о решении вопроса установки автомобильного павильона на остановке автодороги Лакомицы – Локниха обратились к депутату Госдумы жители этих населенных пунктов. «В наших двух деревнях проживает более 70 человек, большинство из которых пользуются маршрутным транспортом. Среди них есть дети, едущие в школу. В ненастную погоду - в дождь, снег - им приходится прятаться за кустами», - рассказывают они.

Депутат направил запрос с просьбой об оперативной установке данного павильона в Госкомитет Псковской области по транспорту, в ответе говорится, что работы будут завершены до 30 сентября текущего года. «В настоящее время подготовлена необходимая документация в целях организации закупочных процедур для последующей контрактации указанных работ», - говорится в ответе комитета.

Также положительно решен вопрос жительницы деревни Кицково Себежского района, малолетней узницы Валентины Исаковой. К Александру Козловскому обратилась ее внучка и пояснила, что пожилая женщина сталкивается с частыми прорывами труб, которые проходят через принадлежащий ей земельный участок. При этом заявитель отметила, что необходимый для ремонта материал (новые водопроводные трубы) в должном количестве жительницей деревни приобретен самостоятельно, таким образом, требуется помощь в техническом решении вопроса. После согласования данного вопроса с главой Себежского района Леонидом Курсенковым, депутата заверили, что работы будут выполнены до 20 июня 2019 года.