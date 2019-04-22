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Стоимость билета на «Ласточку» из Пскова в Петрозаводск возрастет из-за окончания открывающей маршруты акции

Стоимость билета на скоростной поезд «Ласточка», идущий из Пскова в Великий Новгород и Петрозаводск, увеличится из-за того, что закончится открывающая маршруты акция. Окончанием акционного периода аргументировал изменение стоимости проезда председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

Когда СМИ сообщили об увеличении цен на «Ласточку», двигающуюся по данным маршрутам, пскович оставил на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова следующее сообщение: «У большинства жителей региона доходы совсем невысокие, и появление прямых поездов «Ласточка» сообщениями Псков - Санкт-Петербург, Псков - Петрозаводск, Псков - Великий Новгород было для псковичей очень хорошим событием. Поскольку появилась возможность за вполне демократичную цену побывать в соседних регионах. Например, на настоящий момент проезд на «Ласточке» от Пскова до Петрозаводска стоит около 780 рублей, но уже с 1 июня цена возрастает до 1800 рублей! А на начало июля - до 2100 рублей! Это совершенно немыслимо! Можно понять сезонные изменения на 10 - 20 %, но повысить стоимость в 3 раза! Такие тарифы совершенно неприемлемы для нашего небогатого города. Причем ситуация странная вдвойне, учитывая, что дорожают именно направления маршруты с Петрозаводском и Новгородом. Понять можно все, но такое подорожание выше всякого здравого смысла и совести. С такими тарифами оставлять эти поезда смысла нет».

Ответ председателя комитета Бориса Елкина, назначенного ответственным по вопросу, выглядит следующим образом: «Постановлением правительства Российской Федерации (от 05.08.2009, № 643) «О государственном регулировании и контроле тарифов, сборов и платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок» регулирование тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования во внутригосударственном сообщении осуществляется государством и утверждены приказом ФСТ России (от 27.07.2010, № 156-Т/1). По информации Октябрьской железной дороги, сниженные тарифы на оформление проездных документов действовали в честь запуска нового маршрута «Псков - Великий Новгород - Петрозаводск». С 1 июня 2019 года действие данной акции заканчивается, и стоимость билетов на эти поезда будет формироваться в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы (от 21.09.2018, №1343/18). Конечная стоимость проезда в поездах «Ласточка» перевозчика Дирекции скоростного сообщения - филиала ОАО «РЖД» формируется системой динамического управления тарифами и стимулирования спроса в зависимости от времени, оставшегося до отправления поезда, фактического и предполагаемого спроса пассажиров на выбранный рейс. Вместе с тем, ОАО «РЖД» проводит доступную и направленную на различные слои населения маркетинговую политику в части тарифных предложений на проезд в поездах собственного формирования. Так, для приобретения билетов по более низкой стоимости, пассажиры поездов «Ласточка» могут воспользоваться специальными тарифными планами (действующими при соблюдении пассажиром ряда специальных условий)».