АвтоМир / Общественный транспорт

В Троицу псковичи смогут доехать до кладбища на дополнительных автобусах

15 и 16 июня к празднику Троицы в Пскове будет организовано дополнительное движение автобусов, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Дополнительные автобусы будут ходить по маршруту «пл. Ленина - Орлецы-2» в период с 09.00 до 15.00 15 июня с интервалом движения 20 минут, 16 июня - с интервалом 10 минут.

Стоимость проезда - 25 руб. Льготы и месячные проездные билеты недействительны.

Также в субботу и воскресенье организован заезд автобуса маршрута № 9 на кладбище «Крестовское». Рейсы от вокзала - 10.05, 11.05, 12.20, 13.20.

Рейсы от кладбища – 12.02, 12.55, 13.55, 15.00.

Кроме того, 16 июня будет организовано дополнительное движение автобуса № 9 на кладбище «Крестовское». Рейсы от вокзала - 10.45, 12.50. Рейсы от кладбища - 11.15, 13.20. Стоимость проезда – 25 руб. Льготы и месячные проездные билеты не действительны.

15 июня движение автобусов на садоводческие товарищества организовано по расписанию субботнего дня. 16 июня - движение автобусов на садоводческие товарищества в связи с праздником Святой Троицы организовано только вечерними рейсами в режиме рабочего дня (маршрут №163 «Весна-80» по расписаниям выходного дня) и только по маршрутам:

Заезды в сады – «Черские» и «Ветеран» - организован по расписанию воскресного дня.