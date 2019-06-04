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В Троицу автобусы на псковские кладбища будут ходить чаще

Дополнительные автобусы будут ходить до псковских кладбищ сегодня, 16 июня, в праздник Святой Троицы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГППО «Псковпассажиравтотранс», по маршруту «пл. Ленина - Орлецы-2» они будут ходить с интервалом 10 минут. Стоимость проезда - 25 рублей. Льготы и месячные проездные билеты недействительны.

Также сегодня будет организован заезд автобуса маршрута № 9 на кладбище «Крестовское». Рейсы от вокзала - 10.05, 11.05, 12.20, 13.20.

Рейсы от кладбища – 12.02, 12.55, 13.55, 15.00.

Дополнительные автобусы №9 будут ходить на кладбище «Крестовское» будут ходить от вокзала - 10.45, 12.50, рейсы от кладбища - 11.15, 13.20. Стоимость проезда – 25 рублей. Льготы и месячные проездные билеты не действительны.

Движение автобусов на садоводческие товарищества в связи с праздником Святой Троицы сегодня организовано только вечерними рейсами в режиме рабочего дня (маршрут №163 «Весна-80» по расписаниям выходного дня) и только по маршрутам:

Заезды в сады – «Черские» и «Ветеран» - организован по расписанию воскресного дня.